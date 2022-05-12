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Путешественники назвали Египет худшим туристическим направлением

Пользователи Reddit назвали Каир худшим туристическим направлением из-за мошенников

Фото: Sherif Moharram / Unsplash

Путешественники назвали Каир, столицу Египта, худшим туристическим направлением из-за большого количества мошенников, коррумпированной полиции и угрозы безопасности. Их слова передает издание BuzzFeed со ссылкой на соответствующий тред на платформе Reddit.

На форуме у туристов спросили, какое из известных мест в мире посещать точно не стоит. В ответ комментаторы написали, что пирамиды — это действительно чудо света, однако они не стоят внимания из-за высоких цен и выманивания попрошайками денег у туристов. Женщины также согласились с тем, что в Египте их домогались гораздо чаще, чем в других странах, и они чувствовали себя небезопасно.

Также один из пользователей платформы рассказал, что несколько недель назад вернулся из Каира. По его словам, среди таксистов там много обманщиков, поэтому лучше пользоваться приложением Uber и всегда следить, чтобы водитель завершал предыдущую поездку.

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Другой путешественник посоветовал не верить историям, которые рассказывают уличные гиды. «Они могут сказать, что место X закрыто и предложить посмотреть другие достопримечательности вместе», — сказал пользователь. В таких ситуациях он посоветовал просто игнорировать подобные предложения и не бояться показаться грубым.

Ранее в апреле российская туристка побывала в Египте и рассказала о выросших ценах на путевки из-за западных санкций. Путешественница описала поездку в республику фразой «теперь это отдых для богатых». По словам автора, из-за изменений в курсе валют и сложностей с авиаперевозкой бюджетно провести отпуск в арабской стране в настоящее время не получится.

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Татьяна Карпова
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