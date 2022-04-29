Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянка описала поездку в Египет фразой «теперь это отдых для богатых»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на выросшие цены на отдых в Египте

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская туристка побывала в Египте и рассказала о выросших ценах на путевки из-за западных санкций. Мнение девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница описала поездку в республику фразой «теперь это отдых для богатых». По словам автора, из-за изменений в курсе валют и сложностей с авиаперевозкой, бюджетно провести отпуск в арабской стране в настоящее время не получится.

«Отдых в Египте сейчас стоит дорого, но, судя по ценам на лето и осень, цены ниже не будут, — пожаловалась читательница портала. — Я, конечно, не эксперт и утверждать, и давать какие-то прогнозы не могу, но как турист, который часто путешествует и отслеживает цены, могу предположить, что дальше будет только дороже».

Материалы по теме:
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022
Египетская сила Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Египетская силаЧудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
24 декабря 2019

Автор призналась, что она стремилась минимизировать затраты на поездку, поэтому забронировала для проживания не «пятерку», а четырехзначный отель Labranda Tower Bay. Недельная путевка обошлась девушке в 102 тысячи рублей. Из плюсов она отметила доброжелательное отношение персонала, быстрое обслуживание и хороший шведский стол. Из минусов россиянка выделила только «уставший» старенький номер.

«Отдохнули отлично, почти как раньше, только дороже, ну никак я не могу смириться с этими ценами! Наверное, смирюсь, когда зарплата будет расти в таком же темпе, как и цены», — заключила автор.

Ранее российские туроператоры предупредили о резком увеличении стоимости путевок в Турцию и Египет — цены выросли до 80 процентов. В феврале тур «все включено» в трехзвездочный отель Египта на 10 дней обходился туристам в 80,6 тысячи рублей, сейчас такой же вариант стоит от 134 тысячи рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В России предложили отказаться от рекомендаций ВОЗ при закупке лекарств
Россиянка описала поездку в Египет фразой «теперь это отдых для богатых»
Москвичи вспомнили смог 2010 года
Великобритания направит тысячи военных на учения по борьбе с «агрессией России»
ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк
Психолог научила способу «подружиться» с синдромом самозванца
В Китае назвали военную помощь Германии Украине старьем
Мужчина 166 дней ел исключительно сырое мясо и оказался на грани безумия
Дом культуры в центре города напомнил москвичам детство
Рогозин высказался о будущем участии России в МКС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.