Россиянка описала поездку в Египет фразой «теперь это отдых для богатых»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на выросшие цены на отдых в Египте

Российская туристка побывала в Египте и рассказала о выросших ценах на путевки из-за западных санкций. Мнение девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница описала поездку в республику фразой «теперь это отдых для богатых». По словам автора, из-за изменений в курсе валют и сложностей с авиаперевозкой, бюджетно провести отпуск в арабской стране в настоящее время не получится.

«Отдых в Египте сейчас стоит дорого, но, судя по ценам на лето и осень, цены ниже не будут, — пожаловалась читательница портала. — Я, конечно, не эксперт и утверждать, и давать какие-то прогнозы не могу, но как турист, который часто путешествует и отслеживает цены, могу предположить, что дальше будет только дороже».

Автор призналась, что она стремилась минимизировать затраты на поездку, поэтому забронировала для проживания не «пятерку», а четырехзначный отель Labranda Tower Bay. Недельная путевка обошлась девушке в 102 тысячи рублей. Из плюсов она отметила доброжелательное отношение персонала, быстрое обслуживание и хороший шведский стол. Из минусов россиянка выделила только «уставший» старенький номер.

«Отдохнули отлично, почти как раньше, только дороже, ну никак я не могу смириться с этими ценами! Наверное, смирюсь, когда зарплата будет расти в таком же темпе, как и цены», — заключила автор.

Ранее российские туроператоры предупредили о резком увеличении стоимости путевок в Турцию и Египет — цены выросли до 80 процентов. В феврале тур «все включено» в трехзвездочный отель Египта на 10 дней обходился туристам в 80,6 тысячи рублей, сейчас такой же вариант стоит от 134 тысячи рублей.