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Называвшийся сотрудником ФСБ россиянин попался на взятке

В Хабаровском крае задержали лжесотрудника ФСБ за получение взятки

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Комсомольске-на-Амуре задержан местный житель, который представлялся гражданам сотрудником ФСБ и обещал за вознаграждение решить их проблемы с долгами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

Оперативники ФСБ задержали злоумышленника в момент получения денег. Лжесотрудник спецслужбы хотел получить за свои услуги 1,5 миллиона рублей.

В ходе обыска дома у россиянина нашли три поддельных удостоверения сотрудника ФСБ России, фальшивые награды и ордена и охолощенный пистолет Макарова.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее в Тульской области лжесотрудники ФСБ и МВД пытались обмануть пенсионера — они пригласили его поучаствовать в поимке преступников. Для этого пенсионеру нужно было выполнять роль «приманки» и снять со счета крупную сумму денег.

Сотрудники банка обратили внимание на то, что пожилой мужчина нервничал. В ходе снятия 150 тысяч рублей он сказал, что ему нужно с посоветоваться с людьми, которые ждут его на улице в машине, после чего служащие банка сразу же обратились в полицию. Мошенников тут же задержали.

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Мария Рубникович
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