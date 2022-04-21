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Лжесотрудники ФСБ и МВД пытались обмануть тульского пенсионера

Лжесотрудники ФСБ и МВД пытались обмануть пенсионера в Тульской области

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Лжесотрудники ФСБ и МВД пытались обмануть пенсионера в Тульской области — они пригласили его поучаствовать в постановочной поимке преступников в роли жертвы, но раскрыть настоящих преступников помогли сотрудники банка. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 21 апреля, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, двое мошенников с поддельными удостоверениями сотрудников МВД и ФСБ обратились к 84-летнему пенсионеру и попросили его помощи в поимке преступника. Для этого пенсионеру нужно было выполнять роль «приманки», лжесотрудники попросили его снять крупную сумму денег.

Но сотрудники банка обратили внимание на то, что пенсионер нервничал. Когда мужчина в ходе снятия 150 тысяч рублей сказал, что ему нужно с посоветоваться с людьми, которые ждут его на улице в машине, служащие банка обратились в полицию. Мошенников тут же задержали, один из них был в полицейской форме. В ходе досмотра у преступников нашли поддельные служебные удостоверения и сувенирные купюры номиналом две тысячи рублей. Оба уже заключены под стражу.

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Леонид Микуляк
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