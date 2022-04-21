Лжесотрудники ФСБ и МВД пытались обмануть тульского пенсионера
Лжесотрудники ФСБ и МВД пытались обмануть пенсионера в Тульской области — они пригласили его поучаствовать в постановочной поимке преступников в роли жертвы, но раскрыть настоящих преступников помогли сотрудники банка. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 21 апреля, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
По данным ведомства, двое мошенников с поддельными удостоверениями сотрудников МВД и ФСБ обратились к 84-летнему пенсионеру и попросили его помощи в поимке преступника. Для этого пенсионеру нужно было выполнять роль «приманки», лжесотрудники попросили его снять крупную сумму денег.
Но сотрудники банка обратили внимание на то, что пенсионер нервничал. Когда мужчина в ходе снятия 150 тысяч рублей сказал, что ему нужно с посоветоваться с людьми, которые ждут его на улице в машине, служащие банка обратились в полицию. Мошенников тут же задержали, один из них был в полицейской форме. В ходе досмотра у преступников нашли поддельные служебные удостоверения и сувенирные купюры номиналом две тысячи рублей. Оба уже заключены под стражу.