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США решили добиваться облегчения долгового бремени Украины

В США одобрили законопроект об облегчении долгового бремени Украины

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, направленный на облегчение долгового бремени Украины из-за специальной операции, проходящей в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

В случае положительного решения по законопроекту представители США в различных международных организациях будут добиваться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украины. Кроме того, они намерены работать над тем, чтобы страны предоставляли финансовую помощь Киеву на льготных условиях.

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8 мая 2022

Министерство финансов США в случае принятия закона будет требовать от правительства других государств и коммерческих организаций облегчения долгового бремени для Украины.

Ранее глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан попросил кредиторов списать внешние долги страны. В 2022 году Украина должна отдать на обслуживание долга около 60 процентов доходной части бюджета, то есть 600 миллиардов гривен (более 21 миллиарда долларов). При этом отказ платить в обычном порядке будет означать дефолт, а это приведет к девальвации гривны и резкому оттоку капитала..

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Марина Совина
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