США решили добиваться облегчения долгового бремени Украины

В США одобрили законопроект об облегчении долгового бремени Украины

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, направленный на облегчение долгового бремени Украины из-за специальной операции, проходящей в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

В случае положительного решения по законопроекту представители США в различных международных организациях будут добиваться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украины. Кроме того, они намерены работать над тем, чтобы страны предоставляли финансовую помощь Киеву на льготных условиях.

Министерство финансов США в случае принятия закона будет требовать от правительства других государств и коммерческих организаций облегчения долгового бремени для Украины.

Ранее глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан попросил кредиторов списать внешние долги страны. В 2022 году Украина должна отдать на обслуживание долга около 60 процентов доходной части бюджета, то есть 600 миллиардов гривен (более 21 миллиарда долларов). При этом отказ платить в обычном порядке будет означать дефолт, а это приведет к девальвации гривны и резкому оттоку капитала..