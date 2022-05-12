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Курс евро упал до 67 рублей

Курс евро упал до 67 рублей на Мосбирже впервые с 2017 года

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Курс евро упал до 67 рублей на Мосбирже впервые с 2017 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Доллар вечером в четверг торговался по 64,7 рубля. Ранее во время торгов курс американской валюты опускался до 65 рублей.

Как сообщало агентство Bloomberg, российский рубль стал лучшей мировой валютой в 2022 году. Согласно последним данным, рубль по отношению к курсу доллара вырос с начала 2022 года на 11 процентов. Таким образом, он стал лидером среди 31 основной валюты, за которой следят эксперты агентства.

По прогнозам аналитиков, к осени 2022 года средний курс рубля в паре с американской валютой будет колебаться в диапазоне 75–82 за доллар. Ослабление нацвалюты может произойти на фоне восстановления импорта в страну и завершения логистических шоков, а также смягчения валютных ограничений Центробанком.

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Платон Щукин
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