Курс евро упал до 67 рублей на Мосбирже впервые с 2017 года

Курс евро упал до 67 рублей на Мосбирже впервые с 2017 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Доллар вечером в четверг торговался по 64,7 рубля. Ранее во время торгов курс американской валюты опускался до 65 рублей.

Как сообщало агентство Bloomberg, российский рубль стал лучшей мировой валютой в 2022 году. Согласно последним данным, рубль по отношению к курсу доллара вырос с начала 2022 года на 11 процентов. Таким образом, он стал лидером среди 31 основной валюты, за которой следят эксперты агентства.

По прогнозам аналитиков, к осени 2022 года средний курс рубля в паре с американской валютой будет колебаться в диапазоне 75–82 за доллар. Ослабление нацвалюты может произойти на фоне восстановления импорта в страну и завершения логистических шоков, а также смягчения валютных ограничений Центробанком.