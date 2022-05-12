Курс доллара опустился до 65 рублей впервые с февраля 2020 года

Курс доллара опустился до 65 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи в четверг, 12 мая.

По состоянию на 14:43 доллар торговался на уровне 65,1 рубля. Как отмечается, этот показатель стал минимальным с февраля 2020 года. В то же время за один евро давали 67,7 рубля.

Ранее 12 мая сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже также упал до минимальных значений с февраля прошлого года.

До этого агентство Bloomberg назвало российский рубль лучшей мировой валютой в 2022 году. Уточнялось, что с начала года рубль вырос по отношению к доллару на 11 процентов, став таким образом лидером среди 31 основной валюты, за которой следят эксперты агентства.