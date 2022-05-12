Итальянский генерал высказался о затягивании конфликта на Украине

Глава военного комитета ЕС Грациано предположил, что конфликт на Украине затянется на годы

На данный момент есть все причины полагать, что конфликт на Украине затянется на годы. Такой промежуточный исход предположил глава военного комитета Евросоюза (ЕС) итальянский генерал Клаудио Грациано в интервью газете Corriere della Sera.

«Сейчас существует реальный риск [затягивания конфликта]. Снизится интенсивность боевых действий, и тогда конфликт затянется на годы, это станет глубокой пропастью для дипломатических отношений крупных держав», — высказался генерал.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что поставляемое Римом Киеву оружие не может использоваться для поражения территории России. Он отметил, что переданное оружие должно использоваться только в целях самообороны Украины, а не для ударов по российской территории.

В мае министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини сообщил, что страна продолжит оказывать Украине военную помощь, в частности, поставит установки по нейтрализации огневых точек. «На основании закона и развития ситуации "на земле" Италия продолжит оказывать поддержку Украине в ее оборонительных целях от России», — сказал он. Отмечалось, что до конца года Киеву также направят военное оборудование и обмундирование. Список поставляемых материалов засекречен.