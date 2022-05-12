Суд отказался освободить фигуранта дела «золотого» полковника МВД Захарченко

Суд вновь отправил на медосвидетельствование фигуранта дела экс-полковника МВД Захарченко

Пресненский суд Москвы направил на повторное медицинское освидетельствование Валерия Маркелова с целью установления у него заболевания, препятствующего нахождению под стражей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он является фигурантом уголовного дела о коррупции бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, которого в прессе прозвали «золотым» полковником после изъятия у него восьми миллиардов рублей, уточняет ТАСС.

У Маркелова диагностировали онкологическое заболевание.

Пресненский суд Москвы назначил на 17 мая оглашение приговора Захарченко по второму делу о коррупции. В ходе прений сторон прокурор, поддерживающий государственное обвинение, запросил для экс-полицейского наказание в виде 17 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 миллионов рублей. Он считает доказанной вину Захарченко в получении взяток на сумму 1,4 миллиарда рублей.

Захарченко своей вины не признает. Он уже отбывает срок в 12,5 года по первому приговору. Его признали виновным в воспрепятствовании расследованию и получении взяток на сумму 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты сети рыбных ресторанов.