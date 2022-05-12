Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд отказался освободить фигуранта дела «золотого» полковника МВД Захарченко

Суд вновь отправил на медосвидетельствование фигуранта дела экс-полковника МВД Захарченко

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы направил на повторное медицинское освидетельствование Валерия Маркелова с целью установления у него заболевания, препятствующего нахождению под стражей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он является фигурантом уголовного дела о коррупции бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, которого в прессе прозвали «золотым» полковником после изъятия у него восьми миллиардов рублей, уточняет ТАСС.

У Маркелова диагностировали онкологическое заболевание.

Пресненский суд Москвы назначил на 17 мая оглашение приговора Захарченко по второму делу о коррупции. В ходе прений сторон прокурор, поддерживающий государственное обвинение, запросил для экс-полицейского наказание в виде 17 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 миллионов рублей. Он считает доказанной вину Захарченко в получении взяток на сумму 1,4 миллиарда рублей.

Захарченко своей вины не признает. Он уже отбывает срок в 12,5 года по первому приговору. Его признали виновным в воспрепятствовании расследованию и получении взяток на сумму 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты сети рыбных ресторанов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Опубликована первая в истории фотография черной дыры галактики Млечный Путь
Курс доллара опустился ниже 64 рублей
Филипп Киркоров назвал полуфинал «Евровидения» «на редкость скучным»
Шольц поддержал вступление Финляндии в НАТО
Глава МИД Армении анонсировал визит Путина в республику
Ягудин ответил пожелавшему получить завоеванное Россией золото ОИ-2022 фигуристу
Россиянам назвали оптимальную стоимость путевок в Израиль
Мать Сапеги назвала отвратительной женитьбу Протасевича
Психолог объяснила необходимость отдельной комнаты для каждого ребенка в семье
Автомобиль дочери Ельцина повредили возле супермаркета в День Победы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.