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Постпредство России назвало «междусобойчиком» сессию СПЧ ООН по Украине

Постпредство РФ раскритиковало сессию СПЧ ООН по Украине и назвало ее «междусобойчиком»

Фото: Thomas Trutschel / www.imago-images.de / Global Look Press

Постоянное представительство России при ООН в Женеве назвало «междусобойчиком» специальную сессию Совета организации по правам человека (СПЧ ООН) по ситуации на Украине. Заявление опубликовано на сайте постпредства.

«Фактически состоялся очередной "междусобойчик", в ходе которого ограниченный круг известных всем своей русофобской позицией стран "обменялся" одними и теми же тезисами», — заявили там. Российская сторона также раскритиковала принятую на сессии резолюцию, так как она не подразумевает прогресса в правозащитной сфере, не помогает поиску возможностей по оказанию помощи украинцам в сфере прав человека и не способствует диалогу по ситуации на Украине.

В заявлении говорится, что единственной задачей резолюции является втянуть в информационную войну против России, развязанную западными странами, Совет ООН по правам человека и комиссию по расследованию, которая создана «по западным лекалам» для оказания давления на Россию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что сессия пройдет без участия России. По ее мнению, Запад использует права человека «в своих конъюнктурных интересах», и сам СПЧ превратился в «закрытый клуб подлинных демократий».

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Марина Совина
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