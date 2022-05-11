Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине

Источник ТАСС: Совбез ООН 12 мая проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Совет безопасности ООН в четверг, 12 мая, проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

По информации собеседника агентства, заседание пройдет в первой половине дня в четверг, 12 мая. Другой источник агентства также подтвердил проведение консультаций Совбеза 12 мая.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова сообщила, что спецсессия Совета по правам человека (СПЧ) Организации объединенных наций (ООН) по Украине пройдет без участия России. По мнению Захаровой, Запад использует права человека «в своих конъюнктурных интересах», и сам СПЧ превратился в «закрытый клуб подлинных демократий». Саму сессию она назвала очередным «антироссийским заходом».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США назвали способ решить украинский кризис
Раскрыты способы избавиться от головной боли без таблеток
Бывший депутат Рады захотел объединения России, Украины и Белоруссии
Российский стилист назвала три способа сделать любой образ стильным
Стало известно об операции Украины по дискредитации Румынии перед Европой
США оценили сроки восполнения запасов переданного Украине оружия
Льготы на топливо для российских авиакомпаний предложили урезать
Боррель оценил шансы Евросоюза посредником в российско-украинских переговорах
В Совфеде заявили о риске ядерной войны из-за отказа от многополярного мира
Число погибших при взрыве в отеле в Гаване увеличилось
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.