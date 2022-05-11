Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине

Источник ТАСС: Совбез ООН 12 мая проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине

Совет безопасности ООН в четверг, 12 мая, проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

По информации собеседника агентства, заседание пройдет в первой половине дня в четверг, 12 мая. Другой источник агентства также подтвердил проведение консультаций Совбеза 12 мая.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова сообщила, что спецсессия Совета по правам человека (СПЧ) Организации объединенных наций (ООН) по Украине пройдет без участия России. По мнению Захаровой, Запад использует права человека «в своих конъюнктурных интересах», и сам СПЧ превратился в «закрытый клуб подлинных демократий». Саму сессию она назвала очередным «антироссийским заходом».