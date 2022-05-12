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Стюардесса раскрыла способ посещения туалета на борту без очереди

Бортпроводница раскрыла два удобных в полете момента для посещения туалета без очереди

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывшая стюардесса Эрика Рот (Erika Roth) раскрыла способ посещения туалета на борту самолета без очереди. Об этом сообщает The Sun.

По ее словам, в полете есть два удобных момента для этого. Первый — как только погасло табло «пристегните ремни», поскольку большинство пассажиров пока не хотят вставать со своих кресел.

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Второй — в начале раздачи напитков. Бортпроводница отмечает, что в основном путешественники хотят дождаться сока, воды или алкогольных напитков и готовы какое-то время потерпеть.

В марте 2021 года пилот китайской авиакомпании Donghai Airlinesсо подрался со стюардессой на глазах пассажиров из-за очереди в туалет. Инцидент произошел за 50 минут до приземления. Потасовка возникла из-за того, что пассажир, стоявший в очереди в уборную в салоне первого класса, не пропустил командира воздушного судна. В результате драки у бортпроводницы оказалась сломана рука, а у пилота — выбит зуб.

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Ксения Мельникова
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