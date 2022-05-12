Стюардесса раскрыла способ посещения туалета на борту без очереди
Бывшая стюардесса Эрика Рот (Erika Roth) раскрыла способ посещения туалета на борту самолета без очереди. Об этом сообщает The Sun.
По ее словам, в полете есть два удобных момента для этого. Первый — как только погасло табло «пристегните ремни», поскольку большинство пассажиров пока не хотят вставать со своих кресел.
Второй — в начале раздачи напитков. Бортпроводница отмечает, что в основном путешественники хотят дождаться сока, воды или алкогольных напитков и готовы какое-то время потерпеть.
В марте 2021 года пилот китайской авиакомпании Donghai Airlinesсо подрался со стюардессой на глазах пассажиров из-за очереди в туалет. Инцидент произошел за 50 минут до приземления. Потасовка возникла из-за того, что пассажир, стоявший в очереди в уборную в салоне первого класса, не пропустил командира воздушного судна. В результате драки у бортпроводницы оказалась сломана рука, а у пилота — выбит зуб.