Стюардесса раскрыла способ посещения туалета на борту без очереди

Бортпроводница раскрыла два удобных в полете момента для посещения туалета без очереди

Бывшая стюардесса Эрика Рот (Erika Roth) раскрыла способ посещения туалета на борту самолета без очереди. Об этом сообщает The Sun.

По ее словам, в полете есть два удобных момента для этого. Первый — как только погасло табло «пристегните ремни», поскольку большинство пассажиров пока не хотят вставать со своих кресел.

Второй — в начале раздачи напитков. Бортпроводница отмечает, что в основном путешественники хотят дождаться сока, воды или алкогольных напитков и готовы какое-то время потерпеть.

В марте 2021 года пилот китайской авиакомпании Donghai Airlinesсо подрался со стюардессой на глазах пассажиров из-за очереди в туалет. Инцидент произошел за 50 минут до приземления. Потасовка возникла из-за того, что пассажир, стоявший в очереди в уборную в салоне первого класса, не пропустил командира воздушного судна. В результате драки у бортпроводницы оказалась сломана рука, а у пилота — выбит зуб.