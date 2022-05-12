Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

НАСА задействует корабли SpaceX и Boeing для доставки астронавтов на МКС

В США заявили, что НАСА планирует доставлять астронавтов на МКС кораблями SpaceX и Boeing

Фото: Roscosmos / Reuters

Менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Стив Стич рассказал, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) задействует для доставки астронавтов на МКС корабли как компании SpaceX, так и Boeing. Делать это планируется поочередно, сообщает ТАСС.

По словам Стича, между кораблями Starliner от Boeing и Crew Dragon от SpaceX есть различия, но при этом они оба отвечают требованиям НАСА по безопасности доставки экипажа на МКС, его пребывания на станции и возвращения на Землю.

Ранее в НАСА заявили, что рассчитывают продолжить сотрудничество с Россией на Международной космической станции до 2030 года. Глава НАСА Билл Нельсон отметил, что в данный момент у американской стороны нет оснований полагать, что Россия готова выйти из партнерских отношений по станции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вашингтон ограничил обмен разведданными о военном руководстве России с Киевом
Раскрыта причина ухудшения отношений между Россией и Польшей
Оценено влияние на российский бюджет продажи нефти и газа в Азию со скидками
В Китае загорелся самолет с 113 пассажирами на борту
Врач развеял миф о распространенном заболевании
В России изменится порядок начисления некоторых пенсий с 1 июня
Япония продолжит сотрудничать с ЕС по санкциям против России
В Турции заявили о расколе Европы из-за российского газа
Каждый шестой McDonald's продолжил работу в России
Отдохнувшая в Греции россиянка рассказала о единственном сожалении от поездки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.