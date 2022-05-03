В НАСА рассказали о планах на сотрудничество с Россией на МКС

Глава НАСА Нельсон заявил о желании сотрудничать с Россией на МКС до 2030 года

В НАСА заявили, что рассчитывают продолжить сотрудничество с Россией на Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу НАСА Билла Нельсона.

По его словам, в данный момент у американской стороны нет оснований полагать, что Россия готова выйти из партнерских отношений по станции. Он заявил об этом, отвечая на просьбы конгрессменов прокомментировать сообщения ряда СМИ о возможном разрыве такого сотрудничества.

«Я не вижу ничего в отношениях между астронавтами и космонавтами... что повлияло бы на наши профессиональные отношения», — подчеркнул глава НАСА.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия уже приняла решение по поводу будущего своей миссии на МКС. При этом он не стал объявлять о сути этого решения, заявив, что об окончании работ на станции зарубежных партнеров предупредят за год.