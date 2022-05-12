Нежелание Венгрии отказаться от российской нефти сочли кошмаром для главы ЕК

Daily Express: позиция Венгрии по эмбарго на российскую нефть стала кошмаром для главы ЕК

Нежелание Венгрии отказаться от российской нефти сочли ночным кошмаром для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет Daily Express.

Поясняется, что ЕК пошла на поводу Будапешта, выступающего против эмбарго на российские углеводороды, предложив Венгрии финансовую помощь. Такое решение вызвало негодование у ряда стран ЕС, которые не поддерживают такое решение фон дер Ляйен.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемыми предложения ЕС по санкциям в отношении российской нефти, так как они разрушат венгерскую экономику. По его словам, Венгрия может поддержать санкции только в том случае, если Евросоюз предложит решение проблем, которые возникнут в стране, однако на сегодняшний день их нет. Нефтяное эмбарго, подчеркнул Сийярто, потребует модернизации венгерского энергоснабжения, которая будет стоить миллиарды евро. Кроме того, это приведет к росту цен на топливо на 50-60 процентов, а также на все продукты.