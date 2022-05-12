Доходы России от продажи нефти выросли

МЭА сообщило о росте доходов России от продажи нефти на 50%

Доходы России от продажи нефти в 2022 году выросли на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост отмечается, несмотря на санкции, последовавшие за операцией на Украине, сообщило Bloomberg со ссылкой на оценки Международного энергетического агентств (МЭА).

Речь идет о ежемесячных поступлениях на сумму около 20 миллиардов долларов, общие продажи нефти и нефтепродуктов составляли по 8 миллионов баррелей в день. Поставки продолжались и в страны Евросоюза, пока не согласовавшего нефтяное эмбарго, и в страны Азии — Китай и Индию. Притом основным рынком оставался именно ЕС, на который пришлось 43 процента российского экспорта.

При этом, согласно докладу Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), добыча нефти и конденсата в России в апреле снизилась почти на один миллион баррелей в сутки — до 10,29 миллиона баррелей в сутки.

По оценкам Минфина, снижение добычи в 2022 году может составить 17 процентов в 2022 году. «Мы понимаем, что если западные страны будут отказываться, будем искать другие источники потребления наших энергоносителей», — говорил глава ведомства Антон Силуанов.