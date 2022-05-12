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В России снизилась добыча нефти

Добыча нефти упала почти на 1 млн баррелей в сутки в апреле в России

Фото: Валерий Лукьянов / Globallookpress.com

В России добыча нефти и конденсата снизилась в апреле на один миллион баррелей в сутки — до 10,29 миллиона баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает РИА Новости.

При этом организация продолжает ждать роста добычи нефти и конденсата в России в 2022 году, понизив прогноз по показателю на 0,33 миллиона баррелей в сутки до 0,1 миллиона баррелей в сутки. В ОПЕК отметили, что ожидают в текущем году роста добычи жидких углеводородов в России до в среднем 10,88 миллиона баррелей в сутки.

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Варвара Кошечкина
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