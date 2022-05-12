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В Италии согласились оплатить поставки газа из России с конвертацией в рубли

Bloomberg: Итальянская Eni согласна платить за поставки газа в мае с конвертацией в рубли

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Итальянская энергетическая компания Eni согласна платить «Газпрому» за поставки газа в мае с конвертацией евро в рубли. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, Eni еще не открыла рублевый счет в Газпромбанке, но начала подготовку к его открытию в случае необходимости. Отмечается, что в ближайшее время Европейский союз (ЕС) должен прояснить энергетическим компаниям, как оплачивать российский газ, не нарушая антироссийские санкции.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище, расположенное в Зальцбурге. По данным австрийской газеты Kronen Zeitung, Нехаммер потребовал от российской компании заполнять хранилище сырьем. Он заявил, что в случае отказа хранилище будет передано другим провайдерам. «Хайдах» в Зальцбурге является самым большим подземным газовым хранилищем в Австрии. На данный момент де-факто оно остается пустым.

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Марина Совина
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