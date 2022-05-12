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Стало известно об угрозе канцлера Австрии отнять у «Газпрома» газовое хранилище

Kronen Zeitung: канцлер Австрии Нехаммер пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище
Карл Нехаммер

Карл Нехаммер. Фото: Lisa Leutner / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище, расположенное в Зальцбурге. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

По данным австрийской газеты, Нехаммер потребовал от российской компании заполнять хранилище сырьем. Он заявил, что в случае отказа хранилище будет передано другим провайдерам. Отмечается, что «Хайдах» в Зальцбурге является самым большим подземным газовым хранилищем в Австрии. В настоящее время де-факто оно остается пустым.

Ранее Bloomberg писало, что спецоперация России на Украине раскрыла Австрии «горькую правду» о зависимости от поставок российского газа. Как отмечает издание, газовые хранилища страны на сегодняшний день заполнены лишь на 20 процентов — это самый низкий показатель в Европе. Согласно докладу Австрийского энергетического агентства, Вена сможет отказаться от российского газа только через пять лет, учитывая тот факт, что российский импорт составляет 80 процентов от общего.

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Марина Совина
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