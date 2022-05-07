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Австрия признала «горькую правду» о зависимости от российского газа

Bloomberg: спецоперация на Украине раскрыла Австрии правду о зависимости от газа из России

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Российская спецоперация на Украине раскрыла Австрии «горькую правду» о зависимости от поставок российского газа, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, газовые хранилища страны на сегодняшний день заполнены лишь на 20 процентов — это самый низкий показатель в Европе. Согласно докладу Австрийского энергетического агентства, Вена сможет отказаться от российского газа только через пять лет, учитывая тот факт, что российский импорт составляет 80 процентов от общего.

По словам министра энергетики Леоноры Глевессер, спецоперация на Украине заставила страну признать «горькую правду». При этом Вена пытается вырваться из «полувековой хватки "Газпрома"», пишет Bloomberg.

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Она подтвердила, что сокращение поставок потребует огромных усилий. Отмечается, что в настоящее время Австрия активно работает с компанией OMV AG, чтобы платежи за российский газ осуществлялись в евро и не нарушали санкций Евросоюза.

Ранее стало известно, что Вена отказалась платить за поставляемый Россией газ в рублях.

По мнению секретаря Союза промышленников Австрии Кристофа Ноймайера, отказ от российских энергоресурсов и эмбарго на поставки российской нефти могут представлять опасность для экономики Австрии. Он уверен, что запретительные меры могут привести к дальнейшему росту цен на энергоресурсы, который уже стал рекордным.

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Алевтина Запольская
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