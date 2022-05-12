Европа решила отказаться от топливных автомобилей к 2035 году

Профильный комитет Европарламента одобрил запрет на топливные автомобили к 2035 году

Комитет Европейского парламента по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (ENVI) одобрил инициативу по запрету продаж новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году. Об этом сообщает Reuters.

Профильный комитет установил срок запрета продаж топливных автомобилей к 2035 году исходя из того, что европейцы, недавно купившие такие машины, будут использовать их в течение еще 10-15 лет. Решение ENVI об отказе от топливного транспорта повышает шансы ЕС достичь нулевого уровня выбросов в регионе к 2050 году.

«Устанавливая стандарты для выбросов CO2, мы делаем будущее более ясным для автомобильной промышленности и создаем стимул для инноваций и инвестиций в ее развитие», — заявил один из членов комитета Ян Уитэма. ENVI надеется, что мера поможет снизить стоимость электромобилей на территории ЕС. Предложения по углеродному регулированию автомобильной отрасли будут вынесены на рассмотрение Европарламента в ближайшие месяцы, после чего будут согласованы окончательные правила.

В апреле глава Audi Маркус Дюссманн заявил, что автопроизводители должны полностью отказаться от производства автомобилей с ДВС начиная с 2040 года. Однако не все представители рынка согласны с такой точкой зрения. Например, генеральный директор BMW Оливер Ципсе считает, что компании, которые перестанут выпускать «классические» автомобили совсем, рискуют впасть в сильную зависимость от стран-производителей сырья для литиевых аккумуляторов, в том числе Китая.