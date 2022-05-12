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Спорт

Овечкин вошел в топ-6 по результативным передачам в плей-офф НХЛ среди россиян

Овечкин вышел на шестое место среди россиян по количеству голевых передач в плей-офф НХЛ

Фото: HC Dynamo Moscow / Globallookpress.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вошел в топ-6 по голевым передачам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на среду, 11 мая, Овечкин отметился результативным пасом в пятом матче серии первого раунда плей-офф против «Флориды Пантерс». Эта передача стала для форварда 69-й в плей-офф за карьеру. Он вышел на шестую позицию среди россиян по этому показателю.

Первое место по передачам в плей-офф занимает выступавший за «Детройт Ред Уингс» Сергей Федоров. Также в шестерку лучших ассистентов входят Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинс»), Сергей Зубов («Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Павел Дацюк («Детройт»).

Встреча состоялась в Санрайзе и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. После пяти матчей счет в серии стал 3-2 в пользу «Флориды». Шестая игра состоится в Вашингтоне в ночь на 14 мая.

Ранее Овечкин установил новый рекорд в НХЛ. Форвард провел шесть силовых приемов в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Флориды Пантерс» (6:1). Всего на счету Овечкина 615 хитов. Он вышел на первое место в истории плей-офф НХЛ по этому показателю, однако рекорд не будет официально зафиксирован. Это связано с тем, что количество силовых приемов в НХЛ начали считать только в сезоне-2005/2006, который был дебютным для россиянина.

Дарья Коршунова
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