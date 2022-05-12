Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о военных ВСУ на «Азовстали»

Песков переадресовал в МО России вопрос о возможности обмена военных ВСУ на «Азовстали»

Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны России вопрос о возможности обмена украинских военных, находящихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, на российских военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это вопрос к военным», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, рассматривают ли власти подобное предложение.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев предложил вариант обмена тяжелораненых украинских военнослужащих, которые остались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, на пленных военнослужащих ВС РФ. При этом она отметила, что договоренностей пока нет, но «переговоры идут хорошо».

7 мая министерство обороны России сообщило, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершило эвакуацию мирных жителей с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По информации военного ведомства, за время проведения гуманитарной операции (с 5 мая) удалось спасти 51 человека: 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей.

