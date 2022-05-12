Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии оценили шансы перезимовать без газа из России

Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил о невозможности полного эмбарго на газ России

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Предпосылок для того, чтобы благополучно перезимовать в случае прекращения поставок газа из России, у Германии пока нет, заявил глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек. По оценкам министра, реализовать газовое эмбарго в отношении России сейчас не получится, сообщает РИА Новости.

При этом в интервью изданию WirtschaftsWoche, также опубликованному 12 мая, глава Минэкономики указывал, что Германия способна обойтись без российского газа предстоящей зимой — при соблюдении ряда условий, в частности, при высоком уровне заполненности хранилищ и сокращении потребления. При этом ключевую роль, по его словам, должна сыграть именно экономия и энергоэффективные решения.

Также Хабек сообщил, что получать газ из России уже перестали несколько дочерних компаний экс-дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH — на фоне введения ограничений Москвы против западных компаний.

Блокирующие санкции в отношении Gazprom Germania и еще ряда компаний Москва ввела 11 мая. Они предусматривают запрет на любые сделки с этими организациями и проведение операций с ценными бумагами. Кроме того, кораблям компаний не разрешат заходить в российские порты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Госдеп исключил возможность поставок ядерного оружия на Украину
Европа решила отказаться от топливных автомобилей к 2035 году
Бывшего начальника СИЗО осудят за коррупцию в Костромской области
Украина продолжит мешать поставкам российского газа в Европу
Клиентка сбежала от тату-мастера в середине сеанса из-за его комментариев
Россиянин попытался сделать селфи в горах Сочи и был унесен рекой
В Британии рассказали о покупке советской и российской техники для Украины
Названа цель поднятия в воздух самолетов Судного дня США
Главврач российской больницы подвергся пыткам утюгом из-за денег
МВД объявило в розыск подозреваемых в афере под видом игры на криптобирже
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.