В Германии оценили шансы перезимовать без газа из России

Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил о невозможности полного эмбарго на газ России

Предпосылок для того, чтобы благополучно перезимовать в случае прекращения поставок газа из России, у Германии пока нет, заявил глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек. По оценкам министра, реализовать газовое эмбарго в отношении России сейчас не получится, сообщает РИА Новости.

При этом в интервью изданию WirtschaftsWoche, также опубликованному 12 мая, глава Минэкономики указывал, что Германия способна обойтись без российского газа предстоящей зимой — при соблюдении ряда условий, в частности, при высоком уровне заполненности хранилищ и сокращении потребления. При этом ключевую роль, по его словам, должна сыграть именно экономия и энергоэффективные решения.

Также Хабек сообщил, что получать газ из России уже перестали несколько дочерних компаний экс-дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH — на фоне введения ограничений Москвы против западных компаний.

Блокирующие санкции в отношении Gazprom Germania и еще ряда компаний Москва ввела 11 мая. Они предусматривают запрет на любые сделки с этими организациями и проведение операций с ценными бумагами. Кроме того, кораблям компаний не разрешат заходить в российские порты.