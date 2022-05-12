Работу российской ПВО заметили неподалеку от границы РФ

РИА Новости сообщило о работе российской ПВО под Харьковом

Российская ПВО сбивает воздушные цели в Харьковской области, неподалеку от российской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

По утверждению корреспондента агентства, несколько всполохов было видно в небе над окрестностями села Терновая. Предположительно, ряд целей были сбиты. Также в районе слышна артиллерийская и минометная стрельба.

Ранее 12 мая российские системы ПВО сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над северной окраиной Херсона. «По предварительным данным, российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона с кассетной боевой частью», — заявил источник РИА Новости в российских силовых структурах.

Также официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Харьковской области российскими средствами ПВО в воздухе были перехвачены 14 снарядов систем залпового огня «Смерч» ВСУ.