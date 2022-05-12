Стало известно о двух сбитых ракетах над окраиной Херсона

Источник сообщил о двух сбитых украинских ракетах над северной окраиной Херсона

Российские системы ПВО сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над северной окраиной Херсона. Об этом РИА Новости стало известно от источника в российских силовых структурах.

«По предварительным данным, российские ПВО сбили две ракеты на северной окраине Херсона с кассетной боевой частью», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в центре Херсона произошло не менее шести сильных взрывов.

Херсонская область в марте перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации. В апреле там были сформированы военно-гражданские администрации. 11 мая новые власти региона заявили, что обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав РФ.