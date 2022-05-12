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Оценено влияние на российский бюджет продажи нефти и газа в Азию со скидками

Экономист Амирагян заявил, что бюджет РФ не пострадает от скидок для Азии на нефть и газ

Фото: Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Российские эксперты оценили влияние продажи нефти и газа в Азию со скидками на российский бюджет. Как отметил руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян, доходы страны не пострадают при подобных сделках, передает РИА Новости.

«Скидки на нефть и газ снижают доходы бюджета, однако в условиях ожидающихся высоких цен в ближайшие годы этот фактор будет иметь ограниченное значение», — заявил экономист, добавив, что более важным является сохранение объемов производства и экспорта.

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Директор медиацентра ИРТТЭК Дмитрий Коптев пояснил, что дисконт на нефть стал увеличиваться после начала спецоперации на Украине. В апреле цена фьючерса на нефть марки Urals составила 70,52 доллара за баррель, в то время как бюджет составлен с учетом цены 44,16 доллара. В этом случае проблем с его наполнением даже при дисконте в 35 процентов быть не должно, уточнил эксперт.

Александр Амирагян пояснил, что с газом ситуация на мировом рынке обстоит иначе. Там преобладают долгосрочные контракты, а поставщиков и посредников меньше. Поэтому санкции вынудят российские компании идти на уступки, в том числе относительно трубопроводного и сжиженного природного газа, сказал экономист.

Он добавил, что поставщики вынуждены делать скидки не только в силу геополитической ситуации, но и для компенсации рисков и издержек покупателей, которые связаны с логистикой и иными затратами.

Ранее, 9 мая, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российские нефтяные компании ищут новые направления для поставок нефти. Также они увеличивают поставки на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

4 мая портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин назвал срок становления Азии основным рынком для российского «Газпрома». По его мнению, это произойдет через 5-7 лет. Основным вопросом является цена поставок и развитие соответствующей газотранспортной инфраструктуры, в том числе и в самом Китае.

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Марина Совина
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