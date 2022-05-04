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Экономист назвал срок становления Азии основным рынком для «Газпрома»

Экономист Скрябин заявил, что Азия станет основным рынком для «Газпрома» через 5-7 лет

Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин назвал срок становления Азии основным рынком для российского «Газпрома». По его мнению, это произойдет через 5-7 лет, передает РИА Новости.

«Вопрос — это цена поставок и развитие соответствующей газотранспортной инфраструктуры, в том числе и в самом Китае», — отметил Скрябин. По оценкам специалистов, на данный момент китайский рынок потребляет около 350 миллиардов кубометров газа в год. При этом примерно 70 процентов энергобаланса составляет уголь, подчеркнул экономист.

К 2025 году спрос на газ в Китае вырастет до 450-480 миллиардов кубометров, считает Скрябин, ссылаясь на китайских экспертов. «По нашим же оценкам, в перспективе 10 лет речь может идти и об 1 триллионе кубометров газа в год (при условии активной замены угольного топлива газовым)», — заявил он.

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Марина Совина
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