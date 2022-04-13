Аналитик оценил возможности роста поставок российского газа в Азию

Аналитик Юшков допустил, что поставки газа в из России в Азию может увеличиться

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков оценил возможности роста поставок российского газа в Азию в беседе с агентством «Прайм».

Как напомнил Юшков, газ из России в Азию поступает как по трубопроводу, так и в виде СПГ. На данный момент все объемы с «Сахалина-2» уходят в основном по долгосрочным контрактам в Японию и Южную Корею. «Ни в том, ни в другом случае речь не идет об отказе от российского энергоносителя, во всяком случае пока», — уточнил он. Поэтому эти объемы перенаправлять не нужно, а остатки отправляются в Китай.

На проекте «Ямал СПГ» Китаем законтрактовано 3 миллиона тонн. При этом с декабря по май-июнь СПГ идет на европейский рынок, откуда частично уходит в Азию и Южную Америку. Эксперт допустил, что Китай может забрать себе объемы, которые шли в ЕС, но со скидкой.

При этом Азия несомненно стала главным альтернативным направлением экспорта газа для России. Помимо Японии и Южной Кореи, речь может идти про Китай или Индию. «Китай готов "переварить" дополнительные объемы, он все время увеличивает импорт», — уверен он.

Ранее научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин заявил, что появление «газового рубля» может ознаменовать собой переломный момент в международной валютной системе.