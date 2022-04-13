В Китае спрогнозировали перелом мировой валютной системы из-за «газового рубля»

Китайский ученый Полин: «газовый рубль» может переломить международную валютную систему

Появление «газового рубля» может ознаменовать собой переломный момент в международной валютной системе. Об этом рассказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин в своей статье для издания «Хуаньцю шибао».

По его словам, после начала спецоперации на Украине и введения западными странами санкций курс рубля к доллару и евро сначала снизился, а потом резко вырос и приблизился к максимальным значениям за полгода. Это свидетельствует о том, что цель США и Евросоюза по быстрому разрушению российской экономики является недостижимой, объяснил эксперт. Он отметил, что ответные защитные меры России осуществлялись по принципу «око за око». Одной из таких мер стало поручение президента России Владимира Путина перейти на оплату российского газа в рублях, добавил ученый.

При этом специалист пояснил, что «газовый рубль» и «нефтедоллар» не эквивалентны, но само его существование может быть свидетельством переломного момента для международной валютной системы.

Ранее экономист Егор Клопенко предсказал россиянам курс рубля к концу апреля. По его словам, он удержится на отметке 70-80 за доллар. По словам Клопенко, более значимого укрепления не произойдет, поскольку экономических обоснований для этого нет. Специалист заявил, что антироссийские санкции не оказали на отечественную валюту ощутимого влияния, раз рубль вернулся к значениям января 2022 года.

