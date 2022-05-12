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На Украине демонтируют монумент дружбы с Россией и Белоруссией

На Украине демонтируют монумент «Три сестры» на границе с Россией и Белоруссией

Фото: Wikimedia

Власти Черниговской области подготовят документы для демонтажа монумента «Три сестры», расположенного в селе Сеньковка, на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

Отмечается, что администрация готовит пакет документов, который позволит снять монумент, посвященный дружбе Украины, России и Белоруссии, с учета в качестве памятника истории местного значения. Эта процедура необходима для его последующего демонтажа.

Ранее стало известно, что в Киеве снесут скульптуру двух рабочих, которая является составной частью монумента дружбы русских и украинцев в Крещатском парке. Арку монумента из титановых листов власти пока убирать не планируют, однако ее подсветят цветами украинского флага.

В апреле власти Тернополя приняли решение снести памятник советским летчикам в виде самолета. По словам мэра города Сергея Надала, на месте монумента появится памятник «Героям Украины».

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Алевтина Запольская
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