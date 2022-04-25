В Киеве снесут часть монумента дружбы русских и украинцев

В Крещатском парке Киева демонтируют скульптуры рабочих с монумента дружбы РФ и Украины

Власти Киева снесут скульптуру двух рабочих, которая является составной частью монумента дружбы русских и украинцев в Крещатском парке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра украинской столицы Виталия Кличко.

Скульптура представляет собой бронзовые фигуры двух рабочих, держащих вместе Орден Дружбы народов СССР. Она была воздвигнута в 1982 году.

«Восемь метров так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева», — заявил Кличко. Он добавил, что арка монумента из титановых листов пока останется нетронутой, однако ее подсветят цветами украинского флага.

Ранее в украинском Тернополе демонтировали памятник советским летчикам в виде самолета. Мэр города Сергей Надал объяснил такое решение аварийным состоянием конструкции. Он также добавил, что на месте прежнего монумента появится памятник «Героям Украины».