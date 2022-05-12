Президент Шри-Ланки заявил о готовности пойти на уступки протестующим

Президент Шри-Ланки пообещал назначить премьера и отдать парламенту часть своих полномочий

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в телевизионном обращении к гражданам заявил о готовности назначить нового премьер-министра правительства и передать часть своих полномочий парламенту страны для стабилизации ситуации с широкими массами протестующих, сообщает Associated Press.

«Я предпринимаю определенные шаги, чтобы в течение этой недели был назначен новый премьер-министр, которому доверяет большинство в парламенте, который сможет завоевать доверие народа и нового кабинета министров, чтобы взять под контроль сложившуюся ситуацию, не допустить анархии в стране и продолжить выполнять обязанности, возложенные на правительство, деятельность которого застыла на мертвой точке», — заявил президент.

Он добавил, что он готов пойти на уступки и пообещал соблюдение оптимальных условий работы для нового премьер-министра, чтобы он смог представить и реализовать новый план работы кабинета. Он не исключил, что в стране будет объявлен курс на переход от президентской к парламентской республике.

Протесты в Шри-Ланке начались в связи с обострением финансового кризиса, в котором обвиняют местные власти и прежде всего президента Готабая Раджапакса. Митингующие требуют его отставки. Не в силах совладать с ситуацией, власти разместили войска и бронетехнику по всей столице, а сотрудникам службы безопасности приказано стрелять без предупреждения в каждого протестующего, «участвующего в насильственных действиях».