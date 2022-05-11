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Власти Шри-Ланки приказали силовикам стрелять в возможных участников протестов

Власти Шри-Ланки развернули войска и бронетехнику по всему Коломбо на фоне протестов

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

На фоне антиправительственных протестов в Шри-Ланке власти страны разместили войска и бронетехнику по всему Коломбо, а сотрудникам службы безопасности приказано стрелять без предупреждения в каждого протестующего, «участвующего в насильственных действиях». Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что ситуация дестабилизировалась после того, как сторонники правительства начали нападать на лагерь мирных демонстрантов. В ходе беспорядков погибли как минимум восемь человек, более 200 получили ранения.

Теперь военнослужащие патрулируют некоторые районы Коломбо. Они вернутся на места постоянного базирования, как только ситуация в стране нормализируется.

Протесты в Шри-Ланке начались в связи с ухудшением финансового кризиса, в котором обвиняют местные власти и прежде всего президента Готабая Раджапакса. Митингующие требуют его отставки.

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Виктория Кондратьева
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