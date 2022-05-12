В Госдуме рассказали об изменении в размерах и правилах выплаты пенсий

Депутат Госдумы Бессараб рассказала об изменении в размерах и правилах выплаты пенсий

Вступающий в силу с 1 июня закон изменит порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца, а также повысит размер пенсии у некоторых категорий пенсионеров. О деталях предстоящих выплат в комментарии «Известиям» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее дети-сироты получали пенсию только до окончания школы, а затем, в случае поступления в среднее профессиональное или высшее учебное заведение, ее восстанавливали до 23 лет или окончания обучения. Фактически в этой ситуации ребенок после школы оставался без средств на период с 1 июня по 1 сентября. Новые правила продлевают выплаты на три месяца, то есть пенсия перестанет начисляться только 1 сентября, если для нее не будет новых оснований.

Увеличение пенсий коснется тех, кто уволился с работы в феврале 2022 года. Депутат отметила, что не понимает, почему прибавка привязана именно к 1 июня, хотя работающие пенсионеры, завершающие трудовые отношения, получают ее 1 августа.

В начале недели правительство представило предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что такие меры позволят снизить темпы снижения показателей реальных доходов населения.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» и СберНП показало, что около 80 процентов россиян хотели бы получать корпоративную пенсию в дополнение к выплатам от государства.