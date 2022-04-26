Большинство россиян захотели дополнительную пенсию

80 процентов россиян заявили о желании получать корпоративную пенсию от работодателя

Около 80 процентов россиян хотели бы получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к выплатам от государства, выяснили сервис «Работа.ру» и СберНПФ. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Больше всего такую меру поддерживает молодежь (83 процента). Те, кому 36-54 лет (81 процент) также хотели бы участвовать в корпоративных пенсионных программах (КПП). Желание копить на пенсию с работодателем активно выражают и опрошенные сотрудники старше 56 лет, их доля составила 77 процентов.

Около 19 процентов россиян знают, что корпоративные пенсионные программы включены в соцпакет некоторых российских компаний, а 23 процента «что-то слышали» об этом. Больше всего «знающих» (21 процент) в возрастной группе 56 лет и старше, меньше всего (8 процентов) — среди респондентов 18-25 лет. Участвуют в КПП своих компаний только 5 процентов опрошенных, чаще всего это сотрудники в возрасте от 36 до 55 лет.

Половина россиян хотела бы, чтобы сумма дополнительной выплаты от работодателя составляла не менее 30 тысяч рублей в месяц. Год назад такие ожидания были у 38 процентов респондентов. Чуть менее четверти (21 процент) согласились бы получать от компании после завершения карьеры 20-30 тысяч рублей в месяц. Еще 16 процентов уверены, что им хватило бы дополнительной поддержки от работодателя в размере 15-20 тысяч рублей в месяц. Девяти процентам достаточно 10-15 тысяч рублей в месяц, четырем процентам — до 10 тысяч.

Индексация социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников в России должна произойти не позднее второго квартала года, заявила ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

