В России назвали возможный срок индексации пенсий

Депутат Светлана Бессараб заявила, что индексация пенсий произойдет в ближайшее время

Индексация социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников в России должна произойти не позднее второго квартала года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об особенностях и сроках процесса депутат рассказала в беседе с «Лентой.ру».

15 апреля помощник президента России Максим Орешкин сообщил, что в ближайшее время пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсий и других социальных выплат.

Реальная индексация

Светлана Бессараб считает, что предложение по индексации и сама индексация будут произведены до конца июня.

«Я могу предположить, что в связи с поручением президента к 20 апреля правительство подготовит предложение по индексации социальных выплат, пенсий, индексации зарплаты для бюджетников», — сказала депутат.

Думаю, что сама индексация произойдет не позднее, чем во втором квартале, и на процент реальной инфляции Светлана Бессараб Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Опыт прошлого года

В 2021 году была произведена плановая индексация, в результате которой пенсии были повышены на 8,6 процента, а военные пенсии увеличились на 12,6 процента за год. Светлана Бессараб считает, что такое повышение дает основания полагать, что и в этот раз социальные выплаты будут повышены на процент инфляции.

«Все предыдущие поручения президента были именно такого характера — процент повышения был не на установленный, плановый, а на реальный процент инфляции», — заявила политический деятель.

Кто принимает окончательное решение

По словам Светланы Бессараб решение об индексации выплат в этом году может быть принято в обход обсуждения в Госдуме.

«Сегодня правительство наделено особыми полномочиями — до конца текущего года принимать такие решения самостоятельно. По этой причине я даже не могу сказать, будет ли это обсуждаться в Госдуме или это решение будет принято в максимально сжатые сроки правительством», — поделилась политик.

Ранее экономист указал на два возможных пути индексации. Эксперт подчеркнул, что процент этих индексаций отличается в разы.

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в стране будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличен МРОТ и прожиточный минимум. Мишустин признал тот факт, что рост цен сохраняется. В таких условиях необходимо поддержать население, сообщил премьер.

