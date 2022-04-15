Экономист указал на два пути индексации прожиточного минимума и МРОТ в России

Экономист Зубец заявил, что у России есть два пути для индексации МРОТ

Существуют два возможных пути индексации прожиточного минимума, МРОТ и социальных выплат в России, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, в чем их отличия и какой из них с большей вероятностью будет применен.

В России в ближайшее время пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсий и других социальных выплат, об этом сообщил помощник президента Максим Орешкин.

«Инфляция у нас разная»

«Надо будет понять временной интервал. Индексация, она будет покрывать расходы до конца 2022 года, грубо говоря, либо только ту инфляцию, которая у нас появилась с января по март. Если мы говорим о втором варианте, то это порядка 11%. Эту инфляцию, скорее всего, государство и будут покрывать», — поделился своим мнением Алексей Зубец.

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Экономист подчеркнул, что инфляция не отображает полной картины изменения цен на товары, а включает в себя подсчеты только на товары первой необходимости. В реальности же инфляция может быть значительно больше.

«Надо понимать, что инфляция у нас разная. У нас есть инфляция Росстата и инфляция потребительская. Нельзя сказать, что она правильнее подсчитана, просто по другой методике. Есть социологическая организация, которая считает инфляцию по опросам населения. Их инфляция получается намного выше. За прошлый год у нас официальная инфляция порядка 8.4%, а они насчитали 18%. При этом я не утверждаю, что Росстат фальсифицируют данные, он их не фальсифицирует, просто они считают по своей методике», — объяснил Алексей Зубец.

Если мы говорим о компенсации реального падения реального уровня жизни у пенсионеров, то надо поднимать выплаты больше, чем на 10% и больше, чем на 15% Алексей Зубец экономист

Когда инфляция замедлится?

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин отметил факт, что рост цен на товары еще сохраняется. Алексей Зубцов считает, что резкое замедление инфляции стоит ждать во второй половине 2022 года.

«Это будет вызвано снижением потребительского спроса: испуг, что товары завтра исчезнут, пройдет и начнется экономия. На экономии, на сдерживании расходов населения инфляция пойдет вниз. Кроме этого мы видим, что доллар на сегодняшний день стабилизировался», — поделился своим мнением экономист.

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Главной задачей на 2022 года президент России Владимир Путин ставил повышение качества жизни россиян и рост доходов пенсионеров. Алексей Зубец разъяснил, как в условиях инфляции можно достичь этих целей.

«Для того ,чтобы поддержать макроэкономический рост, надо увеличивать доходы населения, чтобы у людей были деньги, которые они понесут в магазины и купят там те товары, которые им необходимы. Это запустит российское внутреннее производство, во-первых. Во-вторых, для страны одна из наиболее важных задач — это обеспечение политической и социальной стабильности, чтобы народ не начал раздражаться, а для этого надо решить задачи, о которых говорил Путин: борьба с бедностью, снижение расслоение населения и так далее. Все эти цели по прежнему актуальны, а для этого нужны деньги. Один из инструментов спасения экономики страны в условиях санкций — это увеличения доходов населения всеми возможными способами, в том числе с помощью индексации», — подытожил экономист.

Ранее директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов выступил с заявлением. Он подчеркнул, что Россия сумела адаптироваться к санкциям и теперь может сама обеспечить себя основными сельскохозяйственными товарными группами.

