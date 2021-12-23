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Путин назвал цели России в 2022 году

Путин назвал улучшение жизни граждан и рост доходов пенсионеров целями РФ в 2022 году

Фото: Reuters

В 2022 году необходимо добиваться поставленных целей, а также решать вопросы в пользу российских граждан. Такие цели страны в грядущем году назвал президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

По словам главы государства, в грядущем году следует думать не о выборах, а об улучшении жизни людей, а также о том, как обеспечить рост доходов пенсионеров. На это необходимо всех настраивать, отметил президент.

Вместе с тем Путин ответил на вопрос, что может дать оптимизм и счастье в 2022 году. По его утверждению, это реализация планов граждан. «В этом же смысл нашей работы. Чтобы жизнь стала лучше у людей», — заключил глава государства.

Ранее президент России подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года. Накопительная пенсия остается замороженной с 2014 года, то есть отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6 процентов от заработной платы направлены в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

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Юлия Ямпольская
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