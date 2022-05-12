В США заявили о необходимости использовать украинский опыт для помощи Тайваню

Госдеп США указал на необходимость использовать украинский опыт в ситуации с Тайванем

Вашингтону следует использовать «уроки Украины» в ситуации с Тайванем, заявила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по военно-политическим делам Джессика Льюис. Текст выступления опубликован на сайте комитета по международным делам Сената Конгресса США.

Данный тезис, прежде всего, касается оказания военной помощи Тайваню. Льюис подчеркнула, что Соединенные Штаты могут с уверенностью гарантировать, что у острова есть все средства для самозащиты от потенциального нападения, включая Китай.

При этом дипломат отметила, что недавняя риторика Пекина «ясно демонстрируют потенциальные вызовы в сфере безопасности перед Тайванем».

«Угроза Тайваню со стороны КНР представляет собой иной ряд проблем, и мы работаем, решая, каким образом уроки Украины применимы или не применимы в данном контексте. Для меня это высший приоритет», — подчеркнула она.

По словам Льюис, США предоставили Тайваню военную технику, включая системы противовоздушной обороны. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты «оттачивают и углубляют» оборонные связи со страной.

9 мая стало известно, что армия Китая провела военные учения в акватории к востоку и юго-западу от побережья острова Тайвань. В маневрах приняли участие военно-морские и военно-воздушные силы. Во время тренировок они задействовали ракеты с обычной боевой частью.

Тем не менее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон отказывается менять свою политику в отношении Тайваня и не поддерживает его независимость.