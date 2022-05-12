Илон Маск назвал самый глупый способ отказаться от нефти и газа

Илон Маск назвал водород самым глупым способом хранения энергии

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал один из путей отказа от нефти и газа. Глава компаний Tesla и SpaceX считает самым глупым источником альтернативной энергии водород, сообщает CNBC.

Маск отметил «ошеломляющее» количество энергии, требующейся для получения водорода. Его можно добыть при расщеплении воды с помощью электролиза или при крекинге углеводородов. Инженер считает первый вариант неэффективным, а второй — вредным для планеты.

«Не могу представить более глупого способа хранения энергии», — заявил предприниматель. Он также добавил, что для запасов как жидкого, так и газообразного водорода потребуются гигантские резервуары.

Маск неоднократно высказывался против водородной энергетики, но эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) его мнение не разделяют. В 2019 году они признали этот способ хранения энергии из возобновляемых источников одним из самых многообещающих и практичных.

В марте компанию Tesla уличили в безответственном отношении к окружающей среде. Организация по вопросам корпоративной ответственности As You Sow поставила автопроизводителя на последнее место в рейтинге перехода к нулевому уровню выбросов. Tesla набрала ноль баллов из 18 возможных.