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Стало известно о возможном приглашении Финляндии и Швеции в НАТО в июне

В Брюсселе заявили, что генсек НАТО может пригласить Финляндию и Швецию в альянс в июне

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг может озвучить приглашение Финляндии и Швеции вступить в альянс уже на саммите в Мадриде в конце июня. Об этой возможности стало известно со слов дипломатического источника в миссии одной из европейских стран в Брюсселе, передает ТАСС.

«Ввиду высокой готовности Финляндии и Швеции к вступлению в НАТО и их близкого соответствия стандартам альянса генсек может озвучить официальное приглашение этим странам вступить в альянс уже на саммите в Мадриде в конце июня», — уточнил собеседник агентства.

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Виктория Кондратьева
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