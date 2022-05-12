Названа дата подачи Швецией заявки на вступление в НАТО

Expressen сообщает, что Швеция планирует подать заявку на вступление в НАТО 16 мая

Швеция, как и Финляндия, планирует подать заявку на вступление в НАТО 16 мая. Дату подачи заявки называет газета Expressen со ссылкой на календарь парламента и источники в правительстве.

По информации издания, 16 мая шведский премьер-министр Магдалена Андерссон созовет дополнительное заседание правительства, на котором будет принято историческое решение. «Сразу после встречи будет подана заявка на вступление в НАТО, если не произойдет ничего непредвиденного», — отмечает газета.

По данным Expressen, внеочередная сессия парламента страны уже назначена на понедельник.

Ранее стало известно, что президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в Североатлантический альянс. В официальном документе сообщается, что «членство в НАТО укрепило бы безопасность Финляндии».