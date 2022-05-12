Кадыров рассказал о пленных бойцах теробороны на заводе «Заря» в ЛНР

Глава Чечни Кадыров сообщил о взятых в плен на заводе «Заря» в ЛНР украинских бойцах

На заводе «Заря» в Луганской народной республике (ЛНР) были взяты в плен несколько бойцов теробороны Украины. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Часть находившихся на заводе военнослужащих были убиты, остальные, по выражению главы Чечни, обращены «в позорное бегство».

«Взяли в плен несколько бойцов теробороны Украины (...) Они оказались умнее и сложили оружие и поэтому будут жить. Им дадут возможность сообщить близким», — рассказал Кадыров.

По его словам, кроме бойцов теробороны были задержаны находившиеся на заводе пожарные, и им повезло, что «российские военные сначала думают, а затем стреляют». Общее число задержанных и пленных глава Чечни не назвал.

Также Кадыров заявил, что отправляя бойцов теробороны против российских войск, Зеленский «уничтожает украинский народ». Пленным Кадыров пообещал сохранение жизни и человеческое отношение.

Ранее помощник Кадырова заявлял о блокировке ВСУ на заводе «Заря» после их разгрома в Рубежном.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — денацификация и демилитаризация Украины.