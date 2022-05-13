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Стала известна сумма выплат пострадавшим от обстрела в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков пообещал пострадавшим жителям села Солохи выплаты

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Стала известна сумма выплат пострадавшим из-за обстрелов жителям Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

По словам Гладкова, выплаты семьям пострадавших мирных жителей в селе Солохи будут такими же, как и для пострадавших военнослужащих. «Это все жители Белгородской области, делить мы никого не будем. Пришла беда — мы точно будем помогать», — пообещал он.

Губернатор также пояснил, что военным, погибшим в ходе боевых действий на Украине, выплатят не только деньги от Минобороны, но и дополнительную сумму из областного бюджета. «Те, кто получил ранение, будем выплачивать из областного бюджета по 500 тысяч рублей», — сказал Гладков в ходе прямой трансляции в сети «Вконтакте».

5 марта сообщалось, что семьи военных России и росгвардейцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине или в Сирии, получат дополнительные единовременные выплаты по пять миллионов рублей. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

11 мая село Солоха в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Погиб один человек, пострадали еще семь. По данным Минздрава, один раненый россиянин находится в реанимации, шестеро — в обычных отделениях в состоянии средней степени тяжести. Губернатор российского региона сообщил, что обстрел повредил 17 домовладений и шесть автомобилей, в одной из школ выбиты стекла.

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Марина Совина
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