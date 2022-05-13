Голикова рассказала о росте числа безработных в России

Вице-премьер Голикова сообщила о росте числа безработных в России на 4 тысячи человек

За последние два месяца число безработных россиян, официально зарегистрированных в службе занятости, выросло на четыре тысячи человек, пишет РБК со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

«На 5 мая текущего года по сравнению с 1 марта текущего года впервые зарегистрирован рост численности безработных граждан, которые официально зарегистрированы в органах службы занятости. До этого такая тенденция не проявлялась», — рассказала Голикова. По словам министра труда Антона Котякова, сейчас в России ищут работу 690,5 тысячи граждан.

Кроме того, в последнее время многие компании заявили об изменении режимов занятости. Число россиян, которых отправили в простой их работодатели, увеличилось до 138 тысяч человек, число сотрудников на неполной занятости — до 131 тысячи, добавил Котяков. Тенденция связана с уходом западных компаний, сообщающих о прекращении или приостановке работы в стране после начала специальной военной операции на Украине.

Центр стратегических разработок считает наиболее вероятным сценарий, по которому до конца года число рабочих мест в российской экономике сократится на два миллиона — показатель безработицы вырастет с 4,4 до 7,1-7,8 процента. Тем не менее в таком случае рынок труда начнет восстанавливаться уже в 2023 году.

В апреле глава HeadHunter Михаил Жуков допустил рост безработицы до уровня 2009 года, когда она составляла 7,8 процента. При наиболее оптимистичном сценарии показатель вырастет до 5,7 процента. По оценке Bloomberg, безработица в России по итогам года может увеличиться более чем в два раза по сравнению с показателями первого квартала.

