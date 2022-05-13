Изучен формат кодировки информации мозгом
Российские ученые из Лаборатории физиологии зрения Института физиологии имени Павлова РАН изучили формат кодировки информации мозгом. Оказалось, что некоторая форма памяти может храниться в символьной форме, а не в связях между нервными клетками мозга, как гласили предыдущие исследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.
В новой работе специалисты подвергли сомнениям гипотезу, что память человека заключается в связях между нервными клетками головного мозга. По их мнению, информация на самом деле передается из одной части этого органа в другую через волокна белого вещества, находящиеся под корой мозга. Такое предположение ученые выдвинули на основе данных, которые получили гистологическим путем и с помощью методов визуализации.
В апреле 2022 года группа американских специалистов изучила механизмы формирования чувства удовлетворенности жизнью. Согласно результатам исследования, у людей с большим количеством окситоцина в мозге более доброжелательное отношение к другим, а также они более счастливы.