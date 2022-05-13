Изучен формат кодировки информации мозгом

В Лаборатории физиологии зрения изучили формат кодировки памяти мозга

Российские ученые из Лаборатории физиологии зрения Института физиологии имени Павлова РАН изучили формат кодировки информации мозгом. Оказалось, что некоторая форма памяти может храниться в символьной форме, а не в связях между нервными клетками мозга, как гласили предыдущие исследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

В новой работе специалисты подвергли сомнениям гипотезу, что память человека заключается в связях между нервными клетками головного мозга. По их мнению, информация на самом деле передается из одной части этого органа в другую через волокна белого вещества, находящиеся под корой мозга. Такое предположение ученые выдвинули на основе данных, которые получили гистологическим путем и с помощью методов визуализации.

В апреле 2022 года группа американских специалистов изучила механизмы формирования чувства удовлетворенности жизнью. Согласно результатам исследования, у людей с большим количеством окситоцина в мозге более доброжелательное отношение к другим, а также они более счастливы.