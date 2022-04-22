Изучен механизм формирования чувства удовлетворенности жизнью

FIBN: уровень удовлетворенности жизнью связан с выделением окситоцина

Группа ученых из США изучила механизмы формирования чувства удовлетворенности жизнью. Как оказалось, те люди, чей мозг выделяет большее количество окситоцина, более счастливы и добры к другим. Результаты исследования подобной связи описаны в Frontiers in Behavioral Neuroscience (FIBN).

Для научной работы специалисты отобрали более 100 человек в возрасте от 18 до 99 лет. Испытуемым показали небольшой видеосюжет о больном раком ребенке, что вызвало выброс окситоцина в мозг (анализы крови взяли до и после просмотра). Затем участникам предложили пожертвовать часть своего гонорара от исследования на счет благотворительной организации по борьбе с детским раком.

Люди, которые производили наибольшее количество окситоцина, были не только более щедрыми, но и проявили более высокий уровень эмпатии и в целом оказались более отзывчивыми и благодарными. Выделение окситоцина увеличивается с возрастом, это объясняет, почему многие пожилые люди становятся более заботливыми.

На данный момент исследовательская группа планирует продолжить изучение в более широкой этнической и географической выборке испытуемых. Они также намерены провести долгосрочное измерение нейрофизиологии с помощью неинвазивных современных технологий, чтобы проследить, какие конкретные виды деятельности повышают уровень удовлетворенности жизнью.