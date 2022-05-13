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Кадыров выразил соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ

Кадыров выразил соболезнования родственникам и близким президента ОАЭ из-за его кончины

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам и близким скончавшегося президента Объединенных Арабских эмиратов Халифа ибн Зайед Нахайана. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что глубоко опечален уходом из жизни человека, которого уважал весь исламский мир. Также он отметил, что покойный президент ОАЭ внес большой вклад в установления дружественных отношений между Россией и Эмиратами.

«От имени чеченского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования дорогому брату, Наследному принцу Абу-Даби Шейху Мухаммаду бен Зайеду Аль Нахайяну, его родным, близким и всему народу ОАЭ», — добавил глава Чечни.

Ранее свои соболезнования в связи с кончиной Халифы бен Заида Аль Нахайяна выразил президент России Владимир Путин. Он отметил успехи президента ОАЭ в экономическое развитие страны и подчеркнул его вклад в развитие дружественных отношений с Россией.

Президент ОАЭ скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни. В 2014 году он перенес тяжелую болезнь сердца, после чего фактически отошел от управления страной.

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Роман Кирьянов
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