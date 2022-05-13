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Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ

Путин выразил принцу ОАЭ свои соболезнования в связи со смертью президента страны

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Объединенных Арабских Эмиратов в связи со смертью президента страны Халифы бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Телеграммы были направлены принцу эмирата Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и вице-президенту, премьер-министру, министру обороны ОАЭ и правителю эмирата Дубай шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму.

В своем послании Путин отметил, что с именем покойного связан сложный период истории Эмиратов, который, однако, характеризовался необычным ростом экономики и политического влияния страны. Отдельное внимание президент России обратил на вклад, который внес Заид Аль Нахайян в развитие отношений между ОАЭ и Россией.

Президент ОАЭ скончался после продолжительной болезни на 74-м году жизни. Еще в 2014 году он перенес инсульт и операцию на сердце, после чего редко появлялся на публике и фактически перестал управлять страной.

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Роман Кирьянов
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